Пожилой водитель BMW погиб в лобовом столкновении с Ford под Ивацевичами

Лобовое ДТП с участием двух автомобилей случилось в Ивацевичском районе.

Источник: телеграм-канал УВД Брестского облисполкома

Пожилой водитель BMW погиб в лобовом столкновении с Ford под Ивацевичами. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Согласно предварительным данным, в Ивацевичском районе 28 ноября примерно в 11.30 37-летний житель Барановичей, находившийся за рулем автомобиля Ford, ехал по автодороге Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин» в сторону Ивацевичей от Пинска.

В ведомстве отметили, что на 27 километре указанной дороги при обгоне водитель авто выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший во встречном направлении автомобиль BMW, который от удара вылетел в кювет.

За рулем транспортного средства находился 68-летний житель Столинского района. Он погиб. Водитель автомобиля Ford был доставлен в больницу для оценки состояния.