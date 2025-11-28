Ричмонд
Монтажник выжил после падения с 17-го этажа в Нижнем Новгороде

Он получил кататравму.

Источник: Время

29-летний монтажник ООО «СК НИКА-СТРОЙ» получил кататравму при падении в лифтовую шахту в Нижнем Новгороде, сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

Происшествие случилось на строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом и коммерческими помещениями на улице Гаршина 21 ноября.

Степень тяжести повреждений для здоровья отнесена к тяжелым.

«Начали расследование несчастного случая на производстве, предстоит установить все обстоятельства и ответственных лиц, допустившие несоблюдение норм охраны», — сказал главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее монтажник погиб при установке лифта в строящемся здании на Автозаводе.