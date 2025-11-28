Ричмонд
Мужчина напал на мэра Енисейска Валерия Никольского во время личного приема

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Источник: РИА "Новости"

В Енисейске задержали напавшего на главу города. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В СК рассказали, что 28 ноября на прием к главе Енисейска Валерию Никольскому в администрацию прибыл местный житель. В ходе беседы он начал высказывать недовольство деятельностью органов власти и местного самоуправления, после чего набросился на мэра и причинил ему телесные повреждения.

Как krsk.aif.ru уточнили в СК, подозреваемый нанес несколько ударов главе города по лицу.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что напавшему 46 лет.

Напомним, что Валерий Никольский возглавляет Енисейск с 2018 года. В 2023 году его переизбрали.

