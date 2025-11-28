Мужчина напал на мэра Енисейска Валерия Никольского во время личного приема

В СК рассказали, что 28 ноября на прием к главе Енисейска Валерию Никольскому в администрацию прибыл местный житель. В ходе беседы он начал высказывать недовольство деятельностью органов власти и местного самоуправления, после чего набросился на мэра и причинил ему телесные повреждения.