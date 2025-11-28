Самарцам рассказали про новую схему мошенников со «скидками» на ЖКУ

Новую мошенническую схему начали использовать в России. Она связана с фальшивыми скидками на ЖКУ, предупреждают эксперты. Они дали самарцам советы, как не попасться на их уловки.
Мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками соцзащиты и предлагают оформить «зимние скидки» на жилищно-коммунальные услуги. Разумеется, таких скидок не существует, а все, что нужно мошенникам — это выманить конфиденциальные данные и похитить деньги.
Мошенники просят назвать код из смс, с помощью которого получают доступ к счетам и переводят с них деньги, пишет «РИА Новости».
Самарцам напоминают, что настоящие сотрудники соцслужб, банков, различных органов не просят у вас коды из конфиденциальных сообщений. Если незнакомец просит вас назвать код, кладите трубку: скорее всего, это мошенник.