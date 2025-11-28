Пожар на Игналинской АЭС: в Браславский район прибыли специалисты МЧС

По данным СМИ, днем 25 ноября произошло возгорание в здании на территории станции, находящейся в четырех километрах от белорусско-литовской границы.
По словам Худолеева, в связи с этим МЧС ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на белорусской территории.
«Дополнительно в Браславский район направлены подразделения и специалисты Центра химической и радиационной защиты РОСН “ЗУБР” для контроля уровня радиационного фона», — сказал он.
Замминистра отметил, что в настоящее время превышений контрольных уровней в Беларуси не выявлено.
Ранее в МЧС сообщали, что министерство проинформировало литовскую сторону о готовности оказать помощь в ликвидации последствий пожара на АЭС. Кроме того, были запрошены сведения о ЧС на станции, чтобы принять меры безопасности. Однако, по данным ведомства, ответ на это получен не был.
Игналинская АЭС.
Игналинская АЭС была запущена в 1983 году. Это единственная в странах Балтии АЭС с «чернобыльским» типом реактора. ИАЭС была остановлена в 2009 году, на этом решении настоял Евросоюз.
Ранее плановым выводом из эксплуатации атомных станций с реактором такого типа не занималась ни одна из стран. Демонтаж ИАЭС в основном финансируется за счет средств ЕС. Срок его завершения из-за сложности процесса Литва перенесла с 2029 года на 2038-й.