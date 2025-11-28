Пожар на Игналинской АЭС: в Браславский район прибыли специалисты МЧС

Ранее в МЧС сообщали, что министерство проинформировало литовскую сторону о готовности оказать помощь в ликвидации последствий пожара на АЭС. Кроме того, были запрошены сведения о ЧС на станции, чтобы принять меры безопасности. Однако, по данным ведомства, ответ на это получен не был.