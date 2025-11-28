В Чернигове прогремел новый взрыв

Ранее в пятницу телеканал уже дважды сообщал о взрывах в городе.
«В Чернигове был слышен взрыв» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.