В Смоленске пьяный водитель разбил 10 машин и напал на инспектора ДПС

25-летний житель Смоленска после масштабного ДТП с участием десяти автомобилей напал на полицейского. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

25-летний водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил в Смоленске массовую аварию. На своем BMW X6 он протаранил девять других автомобилей, а затем напал на прибывшего на место сотрудника ДПС. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Смоленской области.

Инцидент произошел вечером 23 ноября. Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили разбитый BMW и еще девять поврежденных машин. Во время оформления протокола мужчина вел себя агрессивно и набросился на одного из сотрудников, нанеся ему два удара кулаком в лицо.

При проверке выяснилось, что BMW X6 вообще не стоял на учете. В багажнике правоохранители нашли госномера от другого автомобиля, а сам виновник аварии наотрез отказался предъявлять документы и называть свое имя.

Последствия для дебошира не заставили себя ждать. За серию административных нарушений он уже получил два штрафа по 800 рублей, а также два срока административного ареста: 10 суток за отказ от медосвидетельствования и еще 11 суток за невыполнение обязанностей после ДТП.

По факту произошедшего, Следственный комитет возбудил в отношении водителя уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Теперь за нападение на инспектора ДПС ему грозит до пяти лет лишения свободы.