В Смоленске пьяный водитель разбил 10 машин и напал на инспектора ДПС

Последствия для дебошира не заставили себя ждать. За серию административных нарушений он уже получил два штрафа по 800 рублей, а также два срока административного ареста: 10 суток за отказ от медосвидетельствования и еще 11 суток за невыполнение обязанностей после ДТП.