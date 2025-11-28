Ричмонд
Не прошло и года: Минздрав решил проверить квалификацию врача-анестезиолога Екатерины Манюк, обвиняемой в смерти бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты Кишинева

Специальная Комиссия по аттестации оценит профессиональный уровень медика.

Минздрав начал проверку квалификации врача по делу о смерти Любови Бабуцки.

(Серьёзно? Спустя столько времени после трагедии, обычная проверка квалификации?!).

Министерство здравоохранения объявило о начале досрочной аттестации врача анестезиолога-реаниматолога Екатерины Манюк, которая является фигурантом дела о смерти бизнесвумен Любови Бабуцки.

Специальная Комиссия по аттестации оценит профессиональный уровень медика. В рамках процедуры будут установлены: соответствие квалификации занимаемой должности, а также возможность сохранения или аннулирования имеющейся квалификационной категории.

Смерть Любови Бабуцки произошла почти год назад, 30 января 2025-го, однако Минздрав инициировал проверку только сейчас. Это, по меньшей мере, вызывает вопросы о скорости реагирования и контроле за деятельностью медицинских специалистов в республике.

Аннулирование должно было произойти ещё очень давно и без проверок. Самая большая и серьёзная проверка уже произошла. Разговоров здесь быть не может.

Напомним, что девушка скончалась после посещения салона красоты в Кишиневе. Трагедия произошла днем 30 января в салоне на проспекте Штефана чел Маре после проведения косметологической процедуры под названием «Морфиус».

Обстоятельства трагедии выясняются, заведено уголовное дело.

В уголовном деле по факту незаконной медицинской деятельности обвиняются анестезист Екатерина Манюк и её коллега Наталья Сакалюк. По словам прокурора Штефана Чуперки, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть была вызвана эмболией с попаданием в кровь и внутренние органы кислотофильного вещества, вызвавшего остановку сердца.

