Не прошло и года: Минздрав решил проверить квалификацию врача-анестезиолога Екатерины Манюк, обвиняемой в смерти бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты Кишинева

Минздрав начал проверку квалификации врача по делу о смерти Любови Бабуцки.
(Серьёзно? Спустя столько времени после трагедии, обычная проверка квалификации?!).
Министерство здравоохранения объявило о начале досрочной аттестации врача анестезиолога-реаниматолога Екатерины Манюк, которая является фигурантом дела о смерти бизнесвумен Любови Бабуцки.
Специальная Комиссия по аттестации оценит профессиональный уровень медика. В рамках процедуры будут установлены: соответствие квалификации занимаемой должности, а также возможность сохранения или аннулирования имеющейся квалификационной категории.
Смерть Любови Бабуцки произошла почти год назад, 30 января 2025-го, однако Минздрав инициировал проверку только сейчас. Это, по меньшей мере, вызывает вопросы о скорости реагирования и контроле за деятельностью медицинских специалистов в республике.
Аннулирование должно было произойти ещё очень давно и без проверок. Самая большая и серьёзная проверка уже произошла. Разговоров здесь быть не может.
Напомним, что девушка скончалась после посещения салона красоты в Кишиневе. Трагедия произошла днем 30 января в салоне на проспекте Штефана чел Маре после проведения косметологической процедуры под названием «Морфиус».
Обстоятельства трагедии выясняются, заведено уголовное дело.
В уголовном деле по факту незаконной медицинской деятельности обвиняются анестезист Екатерина Манюк и её коллега Наталья Сакалюк. По словам прокурора Штефана Чуперки, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть была вызвана эмболией с попаданием в кровь и внутренние органы кислотофильного вещества, вызвавшего остановку сердца.
