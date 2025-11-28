Автобус с 30 пассажирами врезался в иномарку и забор в Самаре 28 ноября

В Самаре 28 ноября автобус с пассажирами попал в ДТП. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Авария произошла на проспекте Масленникова около 15.45.
«62-летний водитель автобуса не обеспечил постоянный контроль за движением и столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 40-летнего мужчины», — следует из пресс-релиза регионального МВД.
После этого автобус врезался в забор и дерево. В его салоне в этот момент было 30 пассажиров. Никто из участников ДТП не обратился за медицинской помощью. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.