Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Енисейска госпитализирован после нападения посетителя

В Красноярском крае напали на главу Енисейска прямо в его рабочем кабинете. Местный житель набросился на мэра с кулаками во время приема граждан. Нападавший задержан, ему грозит тюремный срок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава города Енисейска в Красноярском крае Валерий Никольский госпитализирован после нападения местного жителя во время личного приема граждан. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел, когда мужчина пришел на личный прием к главе города. Валерий Никольский сделал посетителю замечание и попросил его снять шапку. В ответ мужчина начал в резкой форме высказывать недовольство работой властей, после чего набросился на мэра и нанес ему несколько ударов кулаком по лицу.

Нападавший был оперативно задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, глава Енисейска госпитализирован и проходит стационарное лечение.