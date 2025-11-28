Мэр Енисейска госпитализирован после нападения посетителя

Глава города Енисейска в Красноярском крае Валерий Никольский госпитализирован после нападения местного жителя во время личного приема граждан. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Инцидент произошел, когда мужчина пришел на личный прием к главе города. Валерий Никольский сделал посетителю замечание и попросил его снять шапку. В ответ мужчина начал в резкой форме высказывать недовольство работой властей, после чего набросился на мэра и нанес ему несколько ударов кулаком по лицу.
Нападавший был оперативно задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, глава Енисейска госпитализирован и проходит стационарное лечение.