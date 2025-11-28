Мэр Енисейска госпитализирован после нападения посетителя

Инцидент произошел, когда мужчина пришел на личный прием к главе города. Валерий Никольский сделал посетителю замечание и попросил его снять шапку. В ответ мужчина начал в резкой форме высказывать недовольство работой властей, после чего набросился на мэра и нанес ему несколько ударов кулаком по лицу.