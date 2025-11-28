Житель Тольятти осужден на 4 года за хищение 300 млн рублей у Ларисы Долиной

Вместе с Андреем Основой осуждены Артур Каменецкий из Йошкар-Олы, Дмитрий Леонтьев и тренер по пилатесу из Кирова Анжела Цырульникова. Сумма похищенных средств и имущества составляет более 317,6 млн рублей. Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий получили по семь лет колонии, Дмитрий Леонтьев — семь лет особого режима.