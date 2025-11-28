В Перми диспетчера «скорой» оштрафовали за передачу чужих персональных данных

В Перми вынесен штраф в отношении диспетчера подстанции скорой помощи. Как установило следствие, она передавала директору похоронного агентства персональные данные людей.
Полученную информацию глава агентства использовал для заработка: его сотрудники приезжали к родственникам умерших раньше других и уговаривали заключить договор на ритуальные услуги.
Следователи выяснили, что за каждую такую передачу данных женщина получала деньги. Вознаграждение начислялось за каждый заключенный контракт, а стоимость информации — фамилий, имен, контактов — составляла от 2 до 4 тысяч рублей.
Суд признал ее виновной за нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения — и назначил уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей. Документы для взыскания суммы поступили в отделение судебных приставов Кировского района.
Женщину предупредили, что уклонение от уплаты может привести к более строгому наказанию, поэтому она рассчиталась без промедления. После подтверждения оплаты судебный пристав завершил производство.