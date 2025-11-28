Вынесен приговор подросткам, готовившим взрыв Ту-22М3 в Иркутской области

Трое подростков из Иркутской области получили от 6,5 до 9 лет колонии за подготовку подрыва стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на военном аэродроме. Второй Восточный окружной военный суд в Чите также признал их виновными в серии диверсий, включая поджоги вышки сотовой связи и железнодорожного оборудования. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда и Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.