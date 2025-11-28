Ричмонд
Вынесен приговор подросткам, готовившим взрыв Ту-22М3 в Иркутской области

Военный суд в Чите вынес приговор трем молодым людям, планировавшим террористические акты в регионе. За поджоги и подготовку подрыва стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 фигуранты получили длительные сроки заключения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Трое подростков из Иркутской области получили от 6,5 до 9 лет колонии за подготовку подрыва стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на военном аэродроме. Второй Восточный окружной военный суд в Чите также признал их виновными в серии диверсий, включая поджоги вышки сотовой связи и железнодорожного оборудования. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда и Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Как установил суд, на момент совершения преступлений подросткам было от 15 до 17 лет. Двое совершеннолетних осужденных, Тамирлан Хайрулин и Иван Найденов, приговорены к 9 и 7 годам лишения свободы соответственно. Их несовершеннолетний соучастник проведет 6,5 года в воспитательной колонии.

По данным следствия, криминальный путь подростков начался с задания на поджог вышки сотовой связи, которое один из них получил от анонимного куратора в сети. После к делу привлекли третьего юношу. Следующей целью стал релейный шкаф на Восточно-Сибирской железной дороге, повреждение которого могло парализовать движение поездов.

Вскоре группа перешла к подготовке настоящих терактов. Они планировали взорвать стратегические бомбардировщики на военном аэродроме в Иркутской области, а также поджечь пункт сбора гуманитарной помощи.

Благодаря оперативной работе правоохранителей, они не успели реализовать свои планы.