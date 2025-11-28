Ричмонд
В Херсонской области подросток подорвался на мине «Лепесток» ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Юноша 17 лет подорвался на мине «Лепесток» в Горностаевском районе Херсонской области, боеприпасы подобного типа в 15-километровой зоне используют Вооруженные силы Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Мать юноши обратилась в полицию: сын ушел из дома и не вернулся. Начались поиски. На берегу Днепра услышали крик: парень лежал в овраге, тяжело ранен, истекал кровью. Как оказалось, он наступил на противопехотную мину “Лепесток”, что противник массово разбрасывает в 15-км зоне. Участок был заминирован, рядом проходила линия боевого соприкосновения», — написал он.

Полицейские приняли решение самостоятельно эвакуировать пострадавшего из опасной зоны.

«Полковник Валентин Чикин и майор Александр Прядкин не стали ждать — сами пошли к раненому. Оказали первую помощь, осторожно вынесли из опасной зоны, передали врачам и сопроводили скорую до больницы, несмотря на угрозу обстрела и прилетов БПЛА», — сообщил Владимир Сальдо.

Губернатор поблагодарил полицейских за мужество и человечность.

