В Херсонской области подросток подорвался на мине «Лепесток» ВСУ

«Мать юноши обратилась в полицию: сын ушел из дома и не вернулся. Начались поиски. На берегу Днепра услышали крик: парень лежал в овраге, тяжело ранен, истекал кровью. Как оказалось, он наступил на противопехотную мину “Лепесток”, что противник массово разбрасывает в 15-км зоне. Участок был заминирован, рядом проходила линия боевого соприкосновения», — написал он.
Полицейские приняли решение самостоятельно эвакуировать пострадавшего из опасной зоны.
«Полковник Валентин Чикин и майор Александр Прядкин не стали ждать — сами пошли к раненому. Оказали первую помощь, осторожно вынесли из опасной зоны, передали врачам и сопроводили скорую до больницы, несмотря на угрозу обстрела и прилетов БПЛА», — сообщил Владимир Сальдо.
Губернатор поблагодарил полицейских за мужество и человечность.