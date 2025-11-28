В Белгородской области при ударе беспилотника по частному дому погибла женщина

«В селе Драгунское Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Ранен 5-летний ребенок. Мальчика с ожогами лица и тела бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона в Telegram-канале.