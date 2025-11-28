Ричмонд
В Белгородской области при ударе беспилотника по частному дому погибла женщина

БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Женщина погибла, ребенок пяти лет получил ожоги лица и тела в результате удара беспилотника по частному дому в селе Драгунское под Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Драгунское Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Ранен 5-летний ребенок. Мальчика с ожогами лица и тела бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что в результате атак беспилотников в селе загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов, работают пожарные расчеты. Информация о последствиях уточняется.