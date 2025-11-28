Условный срок за смерть беременной женщины: В Молдове суд приговорил медика за халатность — прокуратура обжалует приговор

Суд приговорил медика к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно (с испытательным сроком в один год) и запретил ему заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Прокуратура считает это наказание слишком мягким и уже заявила, что обжалует приговор, добиваясь более строгого наказания.