Условный срок за смерть беременной женщины: В Молдове суд приговорил медика за халатность — прокуратура обжалует приговор

Бывший заведующий акушерско-гинекологическим отделением районной больницы Штефан-Водэ признан виновным в халатности, которая привела к смерти 28-летней беременной женщины.
Суд приговорил медика к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно (с испытательным сроком в один год) и запретил ему заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Прокуратура считает это наказание слишком мягким и уже заявила, что обжалует приговор, добиваясь более строгого наказания.
Установлено, что врач проявил халатность, не перенаправив пациентку высокого риска в специализированное учреждение. Во время операции он по неосторожности повредил маточную артерию и почку, а несвоевременное обнаружение кровотечения привело к смерти женщины.
Суд обязал врача и больницу выплатить 400 000 леев морального ущерба наследнику жертвы, а также компенсацию за потерю кормильца.
