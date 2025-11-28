Ричмонд
Зеленский готовит «экзамен» для украинских министров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести оценку действующих министров страны на «соответствие вызовам». Об этом он сообщил в обращении в telegram-канале.

Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака.

«Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать совершенно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны», — заявил Зеленский.

Среди главных задач в ближайшее время он выделил принятие бюджета Украины на 2026 год, а также выдвижение кандидатур на должности министров энергетики и юстиций.

В этом же обращении Зеленский подтвердил увольнение главы своего Офиса Андрея Ермака. Он также анонсировал полную «перезагрузку» украинской администрации.