Многоэтажный дом загорелся на юге столицы

Утром 23 ноября в квартире на 10-м этаже жилой многоэтажного жилого дома на Нагатинской набережной произошел пожар, десять человек самостоятельно эвакуировались из здания. В МЧС сообщили, что в ликвидации огня были задействованы 25 профильных экспертов и девять единиц специализированной техники. Возгорание удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.