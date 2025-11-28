Многоэтажный дом загорелся на юге столицы

В столичном районе Братеево на улице Борисовские пруды в пятницу, 28 ноября, загорелся многоэтажный дом — по словам местны жителей, горит квартира на 13-м этаже здания, в результате происшествия весь подъезд оказался обесточен.
— Пожарные работают на месте. Информация о площади и пострадавших уточняется, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным Telegram-канала «Братеево стрит», пожар произошел по адресу: Борисовские пруды, дом 28/1. Пожарные поднялись к загоревшейся квартире по выдвижной автолестнице и приступили к тушению возгорания.
Утром 23 ноября в квартире на 10-м этаже жилой многоэтажного жилого дома на Нагатинской набережной произошел пожар, десять человек самостоятельно эвакуировались из здания. В МЧС сообщили, что в ликвидации огня были задействованы 25 профильных экспертов и девять единиц специализированной техники. Возгорание удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.