В Турции объяснили причину пожара на танкере в Черном море

В Черном море у берегов Турции загорелся танкер Kairos в результате «внешнего воздействия». Об этом в пятницу сообщило турецкое управление мореходства.
Инцидент произошел в 28 милях от турецкого побережья. Танкер следовал в Новороссийск без груза.
Состояние 25 членов экипажа оценивается как нормальное. Судно под флагом Гамбии находится в Черном море. К нему уже направлены спасательные суда для эвакуации команды.
Ранее сообщалось, что у берегов Стамбула на танкере с российским экипажем погиб моряк.