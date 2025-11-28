Ричмонд
В Турции объяснили причину пожара на танкере в Черном море

Инцидент на судне произошел из-за «внешнего воздействия».

Источник: Аргументы и факты

В Черном море у берегов Турции загорелся танкер Kairos в результате «внешнего воздействия». Об этом в пятницу сообщило турецкое управление мореходства.

Инцидент произошел в 28 милях от турецкого побережья. Танкер следовал в Новороссийск без груза.

Состояние 25 членов экипажа оценивается как нормальное. Судно под флагом Гамбии находится в Черном море. К нему уже направлены спасательные суда для эвакуации команды.

Ранее сообщалось, что у берегов Стамбула на танкере с российским экипажем погиб моряк.