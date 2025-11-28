Глава подмосковного рехаба для подростков Хоботова не признала вину

Задержанная глава сети реабилитационных центров для подростков в Московской области Анна Хоботова не признала вину в ходе допроса. Она была задержана после того, как ранее оказалась в федеральном розыске по делу о создании незаконного рехаба, где подростков подвергали жестокому обращению.