Глава подмосковного рехаба для подростков Хоботова не признала вину

Задержанная глава сети реабилитационных центров для подростков в Московской области Анна Хоботова не признала вину в ходе допроса. Она была задержана после того, как ранее оказалась в федеральном розыске по делу о создании незаконного рехаба, где подростков подвергали жестокому обращению.
По данным следствия, в Дедовске с августа по ноябрь действовал нелегальный центр, в котором находились 24 несовершеннолетних. С родителями заключались договоры о работе психологов, однако на практике подростков избивали, унижали и подвергали пыткам. 23 ноября в реанимацию доставили 16-летнего юношу с тяжёлыми травмами и следами связывания.
Хоботовой предъявлены обвинения по трём статьям УК — о причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и незаконном лишении свободы. Ранее обвинения были предъявлены администратору центра и 18-летней постоялице, участвовавшей в избиениях. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте организатора. Розыск других причастных продолжается.