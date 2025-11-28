Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава подмосковного рехаба для подростков Хоботова не признала вину

Организатору центра, где истязали несовершеннолетних, предъявлены обвинения по трём статьям УК.

Источник: Аргументы и факты

Задержанная глава сети реабилитационных центров для подростков в Московской области Анна Хоботова не признала вину в ходе допроса. Она была задержана после того, как ранее оказалась в федеральном розыске по делу о создании незаконного рехаба, где подростков подвергали жестокому обращению.

По данным следствия, в Дедовске с августа по ноябрь действовал нелегальный центр, в котором находились 24 несовершеннолетних. С родителями заключались договоры о работе психологов, однако на практике подростков избивали, унижали и подвергали пыткам. 23 ноября в реанимацию доставили 16-летнего юношу с тяжёлыми травмами и следами связывания.

Хоботовой предъявлены обвинения по трём статьям УК — о причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и незаконном лишении свободы. Ранее обвинения были предъявлены администратору центра и 18-летней постоялице, участвовавшей в избиениях. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте организатора. Розыск других причастных продолжается.