Микроавтобус ОМОНа загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве

Микроавтобус ОМОНа загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в левом ряду при движении в сторону Подмосковья. Движение на участке оказалось затруднено. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Днем водитель автомобиля такси не справился с управлением и врезался в отбойник в тоннеле на Нахимовском проспекте в Москве. По словам очевидцев, кроссовер смял разделяющий два въезда отбойник и встал на два колеса, будто зависнув в воздухе.
Накануне водитель «газели», двигаясь задним ходом на улице Вертолетчиков в районе дома 21 на юго-востоке Москвы, насмерть сбил пешехода.
Ранее два автомобиля столкнулись на Московском скоростном диаметре в районе Окружного проезда на востоке столицы. В результате аварии пострадали два человека — их госпитализировали. Также из-за ДТП перекрывали две полосы в направлении на юг.