Микроавтобус ОМОНа загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве

Днем водитель автомобиля такси не справился с управлением и врезался в отбойник в тоннеле на Нахимовском проспекте в Москве. По словам очевидцев, кроссовер смял разделяющий два въезда отбойник и встал на два колеса, будто зависнув в воздухе.