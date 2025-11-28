Внебрачный сын Жириновского проиграл суд официальному наследнику политика

Изначально суд встал на сторону двух сыновей Жириновского в споре о наследстве политика. Иск к мужчинам подали их тетки — племянницы Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова. Ранее Соколова заявляла, что один из сыновей Жириновского «вонзил нож в спину» отцу. Кроме того, это не первые разбирательства по поводу наследства бывшего лидера ЛДПР. В деталях этих скандалов разбиралась «Вечерняя Москва».