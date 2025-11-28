Внебрачный сын Жириновского проиграл суд официальному наследнику политика

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, проиграл суд его официальному наследнику Игорю Лебедеву. Он не смог доказать, что часть имущества политика также по закону принадлежит ему.
Одинцовский городской суд отклонил иск Эйдельштейна, который оспаривал право собственности на земельный участок и жилой дом, расположенные в подмосковной деревне Дарьино. Истец утверждал, что это недвижимое имущество было передано ему Жириновским в рамках ипотечного договора. Несмотря на решения, которые признали Эйдельштейна сыном политика, суд не удовлетворил его требования по данному иску, передает «МК».
Родственница политика Елена Листопадова в начале июля подала апелляцию на решение суда, отказавшего в удовлетворении ее иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением.
Изначально суд встал на сторону двух сыновей Жириновского в споре о наследстве политика. Иск к мужчинам подали их тетки — племянницы Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова. Ранее Соколова заявляла, что один из сыновей Жириновского «вонзил нож в спину» отцу. Кроме того, это не первые разбирательства по поводу наследства бывшего лидера ЛДПР. В деталях этих скандалов разбиралась «Вечерняя Москва».