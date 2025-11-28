Ричмонд
В Кишиневе накрыли банду мошенников: Они продавали ретроавтомобили, которых у них не было, жителям США — нагрели амерканцев на полмиллиона долларов

Задержанные сотрудничают с правоохранительными органами, расследование продолжается.

Полиция задержала четверых жителей Кишинёва, которых подозревают в организации схемы фиктивных продаж ретроавтомобилей гражданам США.

По версии следствия, мошенники создавали интернет-страницы, на которых размещали ложные объявления о продаже ретроавтомобилей. Потенциальных клиентов перенаправляли на фальшивые сайты колл-центров, где их убеждали внести предоплату, которая поступала на банковские счета подставных компаний. Ущерб за 3 месяца мошеннической деятельности составил около 10 миллионов леев.

Среди задержанных — руководитель преступной группы, доверенное лицо и операторы фиктивного колл-центра. Все они сотрудничают с правоохранительными органами. Расследование продолжается.