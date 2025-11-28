Ричмонд
Главу сети рехабов в Подмосковье Хоботову арестовали на два месяца

Подмосковный суд арестовал активистку Анну Хоботову, которая владеет сетью реабилитационных центров, где пытали подростков. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

— Организатору реабилитационного центра для подростков, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании, избрана мера пресечения, — передает официальный Telegram-канал областного управления ведомства.

Оперативники накрыли рехаб в Подмосковье, в котором пытали подростков. Дети рассказали, что их морили голодом, избивали, домогались. Один из пациентов две недели находился в полубессознательном состоянии, а затем впал в кому, у него отказали почки.

Двух сотрудников учреждения задержали, а его основательница, известная активистка Анна Хоботова, пустилась в бега. Какие еще ужасы происходили за стенами рехаба для трудных подростков — в материале «Вечерней Москвы».

Позже силовики пришли с обысками в реабилитационный центр для трудных подростков «Шанс» в подмосковном Красногорске. Это учреждение тоже принадлежит Хоботовой.