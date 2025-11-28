Побывавший в подмосковном «пыточном рехабе» мальчик рассказал о пережитом

Побывавший в подмосковном реабилитационном центре Анны Хоботовой мальчик рассказал о пережитых издевательствах. Об этом пишет РЕН ТВ.
По словам парня, ему жилось нормально только первые три дня.
«Первые три дня — это золотые. То есть, можно ходить в консультантскую, спрашивать, можно ли взять чуть-чуть сладкого, берешь… Ну, первые дни было нормально, думал, что все хорошо. Полгода пролетят быстро довольно… Потом мне стало страшно», — описал подросток свои первые впечатления.
По его словам, уже на шестой день за гиперактивность ему пригрозили запереть в чулане, кормить только кашей и поить чаем без сахара, а также заставлять переписывать текст о «нарушении субординации и ответственности» много раз. Эти задания в центре называли «последствиями».
На 14-й день пребывания мальчика действительно бросили в чулан, где он не мог ни с кем общаться и почти неделю оставался без нормальной еды, продолжая писать тексты в наказание. Он также сообщил о практике «вязок» — когда воспитанников привязывали к кроватям в позе звезды и оставляли так до трех часов ночи.
Особенно шокирующим стал эпизод с избиением: по словам подростка, взрослый мужчина ударил его в нос. Это вызвало внутреннее кровоизлияние и сильное головокружение, которое не проходило два дня.
Ранее сообщалось, что Хоботова не признала вину в организации «пыточных» рехабов.
