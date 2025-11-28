Голодного и уставшего заблудившегося в лесу курьера спасли в Чехове

Спасатели в подмосковном Чехове помогли курьеру, который торопился доставить заказ на электровелосипеде, проложил самый короткий маршрут через лес и заблудился. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
Мужчине было необходимо добраться из деревни Солнышково в СНТ «Луч». Навигатор подвел курьера, но номер «112» был на связи, и спасатели выручили его из беды. Они использовали сигнальное голосовое устройство и поддерживали связь с заблудившимся по телефону.
— К полуночи работники подразделения нашли «лесного» курьера. Он очень хотел пить, но проявил выдержку и не вскрыл груз. Спасатели напоили мужчину водой и вместе с электровелосипедом и заказом благополучно доставили по домашнему адресу, — передает официальный Telegram-канал учреждения.
До этого в лесу около деревни Петрушино заблудились две пенсионерки. Они отправились за грибами, однако спустя время не смогли самостоятельно выйти из чащи и обратились к спасателям. Специалисты выехали на место и спустя три часа нашли женщин.