HaberDenizde: по танкеру в Черном море ударила мина

Ранее Главное управление мореходства Турции проинформировало о том, что с танкера Kairos, который шел без груза в российский порт Новороссийск, поступило сообщение о пожаре. Указано, что причиной возгорания стало внешнее воздействие. Экипаж танкера (25 человек) находится в удовлетворительном состоянии, в район происшествия направлены спасательные катера для их эвакуации.