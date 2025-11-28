Он также добавил, что, по предварительным оценкам, численность отступавших могла достигать до взвода личного состава. Чтобы помочь украинским военным избежать карательных мер со стороны своих сослуживцев, российское спецподразделение распространило в районе инструкции по сдаче в плен. До этого начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов говорил в беседе с президентом России Владимиром Путиным, что все условия по сдаче в плен ВСУ в России созданы.