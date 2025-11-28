«Али-Баба ушел в отставку, осталось только 40 разбойников»: что известно об увольнении Ермака

«Я уверен, что следующий будет Зеленский. Они действовали в паре, они работали всегда вместе. Не мог заниматься коррупцией второй человек государства, по сути, он был вторым человеком государства, Ермак. А первый об этом ничего не знал. Я думаю, что это давление американцев, эти обыски сегодня, которые были в его доме, ему (Зеленскому — прим. URA.RU) четко дали понять — шутки закончились, раз ты не понимаешь нормального обращения, готовься к самому худшему», — сообщил Джабаров.