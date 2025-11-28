Рудковская: родная мать жестоко избила известную российскую фигуристку

Продюсер Яна Рудковская опубликовала шокирующее видео с избиением юной фигуристки Елены Костылевой родной матерью. Запись была размещена в Telegram-канале Рудковской с разрешения отца девочки.
«Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены Валерия на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с нее коньки», — пояснила Рудковская.
На кадрах видно, как Ирина Костылева снимает с дочери коньки после тренировки, но при этом бьет ее в живот. В конце записи 14-летняя фигуристка в страхе закрывает голову руками, ожидая новых ударов.
Рудковская отметила, что Ирина каждый раз обещала больше не трогать дочь, и в академии постоянно шли ей навстречу.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко направил официальные жалобы детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и в Федерацию фигурного катания России по поводу ситуации с Костылевой. Он рассказал, что мать спортсменки не пускают в академию из-за систематических нарушений и жестокого обращения с дочерью. Тренеры также замечали у девушки раны на теле. Отмечается, что Ирина состоит на учете в органах опеки.
Сама же Ирина Костылева уже опубликовала пост в свою защиту и обвинила во всем дочь.
«Лена вышла воющая неадекватная с тренировки от Лизы [Нугумановой]. Не стала кататься, ушла с тренировки. Я сказала Лене снимай коньки…. Отдыхай…. Успокаивайся пойдëм через полчаса. Работать», — прокомментировала она происходящее на видео Рудковской (орфография и пунктуация сохранены).
Затем, по словам Ирины, дочь якобы пихнула ее коньком, и ей пришлось снимать их силой. По ее словам, она не била и не душила Лену, а Лена в это время «орала и истерила».
«Она пнула меня. Я её. И что? Почему я должна терпеть хамство ребëнка к матери?» — заявила Костылева.
Напомним, Елена Костылева — действующая чемпионка России среди юниоров. Ее называют одной из самых талантливых юных фигуристок в стране.