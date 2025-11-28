Ричмонд
В Москве в Северо-Западном тоннеле перекрыли три полосы движения из-за возгорания автобуса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Автобус загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, в результате перекрыты три полосы движения в сторону области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: Аргументы и факты

«В Северо-Западном тоннеле произошло загорание автобуса. Площадь пожара составила 4 кв. метра. Перекрыто три полосы движения в сторону области», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар уже потушен. Пострадавших нет.