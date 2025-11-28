Турция сообщила об атаке ещё одного танкера в Чёрном море

Танкер VIRAT, следующий под флагом Гамбии, подвергся атаке в Чёрном море у берегов Турции. Об этом сообщило управление мореходства страны. По данным ведомства, экипаж сообщил об ударе в 35 милях от побережья, после чего к месту происшествия были направлены спасательные службы и торговое судно.