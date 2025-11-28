Турция сообщила об атаке ещё одного танкера в Чёрном море

Танкер VIRAT, следующий под флагом Гамбии, подвергся атаке в Чёрном море у берегов Турции. Об этом сообщило управление мореходства страны. По данным ведомства, экипаж сообщил об ударе в 35 милях от побережья, после чего к месту происшествия были направлены спасательные службы и торговое судно.
Характер атаки и масштабы повреждений пока не уточняются. На борту находились 20 членов экипажа — их состояние оценивается как нормальное. В машинном отделении зафиксировано сильное задымление.
Инцидент стал вторым за день: ранее ведомство сообщило о возгорании танкера Kairos, также следовавшего под флагом Гамбии, которое произошло в 28 милях от турецкого берега из-за «внешнего воздействия».