Еще один танкер подвергся атаке в Черном море

Турецкие власти сообщают о второй атаке на танкер в Черном море за один день. Судно VIRAT под флагом Гамбии подверглось нападению в 35 милях от побережья Турции.

«В 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели и торговое судно», — сообщило турецкое управление мореходства.

По данным ведомства, 20 членов экипажа не пострадали, но в машинном отделении наблюдается сильное задымление. Характер атаки и повреждений не уточняется.

Ранее в пятницу танкер Kairos, также под флагом Гамбии, загорелся в 28 милях от турецкого побережья. Причиной возгорания стало внешнее воздействие, заявили в управлении мореходства Турции.

