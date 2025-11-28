Еще один танкер подвергся атаке в Черном море

Турецкие власти сообщают о второй атаке на танкер в Черном море за один день. Судно VIRAT под флагом Гамбии подверглось нападению в 35 милях от побережья Турции.
«В 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели и торговое судно», — сообщило турецкое управление мореходства.
По данным ведомства, 20 членов экипажа не пострадали, но в машинном отделении наблюдается сильное задымление. Характер атаки и повреждений не уточняется.
Ранее в пятницу танкер Kairos, также под флагом Гамбии, загорелся в 28 милях от турецкого побережья. Причиной возгорания стало внешнее воздействие, заявили в управлении мореходства Турции.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.