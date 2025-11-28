Ричмонд
В Черном море загорелись два танкера недалеко от побережья Турции

Два танкера под флагом Гамбии, Virat и Kairos, загорелись в акватории Черного моря недалеко от турецкого побережья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс Турции. По предварительным данным, возгорания произошли вследствие внешнего воздействия.

Источник: Reuters

Танкер Virat получил удар примерно в 35 морских милях от берега. К месту инцидента направлены спасательные команды и торговое судно. На борту находятся 20 членов экипажа — их состояние оценивается как удовлетворительное. В машинном отделении сохраняется сильное задымление.

Информация о пожаре на Virat появилась после сообщения о возгорании на танкере Kairos, следовавшем из Египта в Новороссийск. Предполагается, что повреждение могло произойти из-за детонации морской мины в районе машинного отделения. Все 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, россиян среди них нет. Оба происшествия произошли на расстоянии около 270 км друг от друга у побережья Турции.