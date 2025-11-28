В Черном море загорелись два танкера недалеко от побережья Турции

Информация о пожаре на Virat появилась после сообщения о возгорании на танкере Kairos, следовавшем из Египта в Новороссийск. Предполагается, что повреждение могло произойти из-за детонации морской мины в районе машинного отделения. Все 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, россиян среди них нет. Оба происшествия произошли на расстоянии около 270 км друг от друга у побережья Турции.