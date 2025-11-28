Матч ТВ: избившей фигуристку Костылеву матери может грозить лишение свободы

Матери 14-летней фигуристки Елены Костылевой грозит лишение родительских прав и уголовное преследование за жестокое обращение с дочерью. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский телеканалу «Матч ТВ».
«Маме Костылевой многое может грозить — лишение родительских прав, а также может быть возбуждено уголовное дело. Там уже наказание либо штраф, либо лишение свободы до двух лет», — сказал Добровинский.
Ранее супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала видео, на котором Ирина Костылева бьет дочь кулаком в живот, силой стаскивает с нее коньки, а девочка в страхе закрывает голову руками.
Плющенко рассказал, что направил официальные жалобы уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и в Федерацию фигурного катания России. По его словам, мать спортсменки ранее была удалена из его академии за систематические нарушения и состоит на учете в органах опеки.
Сама Ирина Костылева пыталась оправдать свои действия в соцсетях, утверждая, что дочь «пихнула ее коньком». «Она пнула меня. Я её. И что? Почему я должна терпеть хамство ребëнка к матери?» — писала она.
Елена Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и считается одной из самых перспективных фигуристок страны.
