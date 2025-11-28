Жительница Барнаула подала в суд на бывшего парня из-за украденной им кошки Муси

Жительница Барнаула обратилась в суд с иском против своего бывшего молодого человека с требованием вернуть ее кошку по кличке Муся, которую той подарила подруга. Изначально мужчина был против животного, однако после разрыва отношений изменил свое мнение.
Мужчина направил в квартиру бывшей знакомую под предлогом оказания косметических услуг. Девушка воспользовалась ситуацией и забрала кошку. Позже он заявил, что бывшая возлюбленная якобы украла пушистую и еще ряд вещей из его квартиры при переезде.
Экс-ухажер даже написал заявление, но судья решил оставить животное с «матерью». Суд обязал ответчика вернуть кошку и оплатить судебную пошлину в размере четырех тысяч рублей, передает Telegram-канал «112».
Калининградец сломал своей девушке палец на левой руке, попытавшись разблокировать ее телефон по отпечатку. Медицинское освидетельствование подтвердило перелом.