Политическое землетрясение: в мире осудили Зеленского за отставку Ермака

«Зеленский по-прежнему пользуется широкой популярностью, и отказ от близкого союзника мог бы помочь укрепить поддержку внутри страны и за рубежом в момент, который сам президент назвал самым сложным для Украины. Отстранение Ермака можно рассматривать как обязательство “навести порядок”, но также и как признак того, что обвинения в коррупции подбираются все ближе к самому президенту», — пишет Reuters.