В Молдове пропал 12-летний школьник из Кайнар: Ребенок-аутист после уроков уехал в маршрутке в Кишинев

12-летний мальчик пропал в пятницу, 28 ноября, после окончания уроков в школе в Кайнарах.
По словам свидетелей, он вышел на дорогу и уехал в направлении Кишинева.
На момент исчезновения он был одет в красную куртку, черные брюки и носил с собой синий зонтик, на голове шапка, при нем школьный рюкзак.
— Сорин болен аутизмом, — рассказал нам родственник ребенка. — После уроков он почему-то пошел через железнодорожные пути в соседнее село Первомайск. Затем из Первомайска пошел в сторону села Гангура. Затем он сел в маршрутку на Кишинев, водитель подумал, что он едет в соседнее село Алексанедровка, но ребенок не вышел там. В Пухое тоже не вышел. Водитель замотался и вспомнил о нем только в Кишиневе. Водитель стал спрашивать ребенка, а Сорин не разговаривает, он стал пальцами показывать, мол, остановите тут. Ну, и водитель остановился возле «Марицы». Это было в районе 15−16 часов. Раньше Сорин не пропадал…
Семья отчаянно ищет его и просит всех, кто видел его или владеет какой-либо информацией, немедленно связаться с полицией или позвонить по телефону: 0797 68 213.
ОБНОВЛЕНО в 23.15. Сорин Чукилан найден. Слава Богу, жив и здоров!
