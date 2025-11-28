В Молдове пропал 12-летний школьник из Кайнар: Ребенок-аутист после уроков уехал в маршрутке в Кишинев

— Сорин болен аутизмом, — рассказал нам родственник ребенка. — После уроков он почему-то пошел через железнодорожные пути в соседнее село Первомайск. Затем из Первомайска пошел в сторону села Гангура. Затем он сел в маршрутку на Кишинев, водитель подумал, что он едет в соседнее село Алексанедровка, но ребенок не вышел там. В Пухое тоже не вышел. Водитель замотался и вспомнил о нем только в Кишиневе. Водитель стал спрашивать ребенка, а Сорин не разговаривает, он стал пальцами показывать, мол, остановите тут. Ну, и водитель остановился возле «Марицы». Это было в районе 15−16 часов. Раньше Сорин не пропадал…