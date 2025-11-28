Крупный пожар произошел в Татарстане на ОЭЗ «Алабуга»: что известно о пострадавших

На территории особой экономической зоны «Алабуга» произошел пожар. Возгорание затронуло склад аккумуляторов. Пожар распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Такими данными поделились в пресс-службе ОЭЗ.
Экономическая зона расположена в Татарстане. В Елабужском муниципальном районе также находится крупный аккумуляторный завод.
По данным ОЭЗ, пострадавших при пожаре нет. На место ЧП прибыли сотрудники спасательных служб. Кроме того, ситуация взята на контроль руководством ОЭЗ.
Несколькими часами ранее пожар потушили вблизи села Текос в Геленджике. Лесное возгорание затронуло площадь в 6 гектаров. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Его быстро выявили с помощью системы мониторинга «Лесохранитель».