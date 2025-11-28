В Татарстане загорелся склад с аккумуляторами площадью 25 тыс. кв. м

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане возник крупный пожар на складе, предназначенном для хранения аккумуляторов.
По данным Telegram-канала 112, площадь возгорания составляет 25 тысяч квадратных метров.
Для ликвидации огня к месту происшествия готовится вертолет. В результате инцидента более 300 человек самостоятельно покинули опасную зону. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
