В Татарстане загорелся склад с аккумуляторами площадью 25 тыс. кв. м

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане возник крупный пожар на складе, предназначенном для хранения аккумуляторов.

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане возник крупный пожар на складе, предназначенном для хранения аккумуляторов.

По данным Telegram-канала 112, площадь возгорания составляет 25 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации огня к месту происшествия готовится вертолет. В результате инцидента более 300 человек самостоятельно покинули опасную зону. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что танкер загорелся из-за «внешнего воздействия» в Черном море.

