Склад аккумуляторов загорелся в Татарстане

Склад для хранения аккумуляторов загорелся в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Telegram-канале 112.
На данный момент площадь возгорания составляет 25 тысяч квадратных метров. Планируется подключить к тушению пожара вертолет.
Более 300 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в публикации.
В этот же день в столичном районе Братеево на улице Борисовские Пруды загорелся многоэтажный дом. По словам местных жителей, горела квартира на 13-м этаже здания, весь подъезд оказался обесточен.
23 ноября в квартире на 10-м этаже жилого многоэтажного дома на Нагатинской набережной также произошел пожар, десять человек самостоятельно эвакуировались из здания.