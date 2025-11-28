В столице произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Сегодня 47-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Кальварийской, по предварительной информации, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутными автомобилями Zeekr и Seat, а также совершил наезд на припаркованные автомобили Volkswagen и Chevrolet.