28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня 47-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Кальварийской, по предварительной информации, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутными автомобилями Zeekr и Seat, а также совершил наезд на припаркованные автомобили Volkswagen и Chevrolet.
В результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что перед перестроением водитель обязан убедиться, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия и опасности для дорожного движения, подать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления. -0-