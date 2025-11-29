Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск: Польша запустила в космос первые спутники

C Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии была запущена ракета-носитель Falcon 9, на борту которой находились первые польские искусственные спутники Земли. Среди них — военный спутник Micro SAR и спутники программы PIAST. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польша разработала собственные спутники.

C Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии была запущена ракета-носитель Falcon 9, на борту которой находились первые польские искусственные спутники Земли. Среди них — военный спутник Micro SAR и спутники программы PIAST. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Полетели! Польские спутники: военный Micro SAR и спутники программы PIAST, запущенные в космос ракетой Falcon 9. Для него это всего 500 километров. Для Польши — гигантский прыжок в будущее!» — написал Дональд Туск на платформе Х.

Военный спутник относится к разведывательным аппаратам и использует радар с синтезированной апертурой, который позволяет увеличить виртуальный размер антенны за счет передачи и приема зондирующих сигналов. Контракт на поставку Войску польскому трех таких спутников был подписан в мае.

В рамках миссии, помимо польского спутника MikroSAR производства польско-финской компании ICEYE, группировки из трех спутников PIAST и наноспутника вроцлавской компании SatRev, планируется вывести на орбиту еще более сотни спутников — всего 140 единиц полезной нагрузки. Ракета была запущена в 10:44 по времени Калифорнии (19:44 по польскому времени).

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше