Туск: Польша запустила в космос первые спутники

Польша разработала собственные спутники.
C Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии была запущена ракета-носитель Falcon 9, на борту которой находились первые польские искусственные спутники Земли. Среди них — военный спутник Micro SAR и спутники программы PIAST. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Полетели! Польские спутники: военный Micro SAR и спутники программы PIAST, запущенные в космос ракетой Falcon 9. Для него это всего 500 километров. Для Польши — гигантский прыжок в будущее!» — написал Дональд Туск на платформе Х.
Военный спутник относится к разведывательным аппаратам и использует радар с синтезированной апертурой, который позволяет увеличить виртуальный размер антенны за счет передачи и приема зондирующих сигналов. Контракт на поставку Войску польскому трех таких спутников был подписан в мае.
В рамках миссии, помимо польского спутника MikroSAR производства польско-финской компании ICEYE, группировки из трех спутников PIAST и наноспутника вроцлавской компании SatRev, планируется вывести на орбиту еще более сотни спутников — всего 140 единиц полезной нагрузки. Ракета была запущена в 10:44 по времени Калифорнии (19:44 по польскому времени).