Туск: Польша запустила в космос первые спутники

В рамках миссии, помимо польского спутника MikroSAR производства польско-финской компании ICEYE, группировки из трех спутников PIAST и наноспутника вроцлавской компании SatRev, планируется вывести на орбиту еще более сотни спутников — всего 140 единиц полезной нагрузки. Ракета была запущена в 10:44 по времени Калифорнии (19:44 по польскому времени).