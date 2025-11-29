В Китае подростка осудили за убийство одноклассника

В Китае подросток по фамилии Чжун, обвинённый в умышленном убийстве своей одноклассницы, избежал смертного приговора из-за того, что на момент преступления не достиг совершеннолетия. Как сообщает газета «Цземянь», суд назначил ему пожизненное заключение вместо высшей меры наказания.
Следствие установило, что юноша заранее приобрёл складной нож в интернете и поджидал удобного момента для нападения. Вечером 8 апреля он нанёс множественные ранения однокласснице по фамилии Пань, когда она поднималась по лестнице к себе домой. Девушку срочно госпитализировали, однако её жизнь спасти не удалось. На следующий день Чжун был задержан, а мотивом преступления названа личная неприязнь.
Суд в Шэньчжэне признал, что действия обвиняемого представляли собой заранее подготовленное и особо жестокое убийство. При наличии таких обстоятельств ему могла быть назначена смертная казнь, однако из-за несовершеннолетнего возраста наказание было заменено на пожизненное лишение свободы.
Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины. В преступлении призналась 13-летняя дочь погибшей.