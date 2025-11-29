В Китае подростка осудили за убийство одноклассника

Следствие установило, что юноша заранее приобрёл складной нож в интернете и поджидал удобного момента для нападения. Вечером 8 апреля он нанёс множественные ранения однокласснице по фамилии Пань, когда она поднималась по лестнице к себе домой. Девушку срочно госпитализировали, однако её жизнь спасти не удалось. На следующий день Чжун был задержан, а мотивом преступления названа личная неприязнь.