В Татарстане стая бродячих собак напала на малолетнего ребенка

В Зеленодольском районе Татарстана произошел инцидент с нападением стаи безнадзорных собак на несовершеннолетнюю.

В Зеленодольском районе Татарстана произошел инцидент с нападением стаи безнадзорных собак на несовершеннолетнюю. Как сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального района Михаил Афанасьев, девятилетняя девочка подверглась нападению на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в поселок Васильево.

Пострадавшая была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу, где в настоящее время находится под наблюдением медицинских работников. Глава района заверил, что ребенку и его семье будет оказана вся необходимая помощь со стороны муниципалитета.

Также Афанасьев уточнил, что пострадавшая проживала с семьей в садовом некоммерческом товариществе «Здоровье» с февраля текущего года. По факту происшествия проводятся проверочные мероприятия правоохранительными органами.

Ранее в Татарстане загорелся склад с аккумуляторами площадью 25 тыс. кв. м.

