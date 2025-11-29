Ричмонд
Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой телефонных мошенников

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь стала жертвой телефонных мошенников. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, злоумышленники сначала действовали под видом обычной доставки, а затем перешли к прямому давлению и вымогательству. По факту произошедшего уже заведено уголовное дело.

Чибис уточнил, что мошенники сумели выстроить профессиональную схему психологического воздействия, запугивая девушку и угрожая как ей, так и другим членам семьи. В результате таких манипуляций она передала мошенникам деньги.

«К сожалению, от этого никто не застрахован Будьте внимательны! Берегите себя», — написал губернатор, обращаясь к жителям региона.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники под видом работодателей просят оформлять кредитные карты.