Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подверглась вымогательству и шантажу со стороны мошенников. Было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил сам глава региона 28 ноября.

Источник: Taylor Grote/CC0

«Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось всё с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи. Таким образом мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги», — сказал Чибис в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что угрозы продолжаются, в том числе через фейковые сообщения в социальных сетях, и что правоохранительные органы уже занимаются этим делом. Он также отметил, что решил поделиться произошедшим с общественностью, чтобы предостеречь других от возможного мошенничества.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 28 ноября сообщили, что вероятный риск повторного обмана жертв мошенников существует, так как они желают вернуть утраченные средства. Уточнялось, что после столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ «вернуть деньги» или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным.