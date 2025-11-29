Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

«Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось всё с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи. Таким образом мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги», — сказал Чибис в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.