Боец поп-ММА жестоко избил на стриме сбежавшего из РФ блогера-миллионника

В Дубае произошел инцидент между бойцом поп-ММА Шовхалом Чурчаевым и блогером Subo (Субхан Мамедовым) во время прямой интернет-трансляции.
Конфликт возник после того, как Мамедов допустил шутки в адрес спортсмена, заявив, что тот «на коленях» умолял главу UFC о включении его в промоушен.
Слова блогера привели к резкой эскалации ситуации: Чурчаев начал наносить удары по лицу Мамедова, а впоследствии потребовал от него публичных извинений на коленях. Видеозапись инцидента быстро распространилась в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что долг блогера-миллионника Субо перед ФНС увеличился почти до 90 млн рублей.
