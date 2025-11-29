Ричмонд
Боец поп-ММА жестоко избил на стриме сбежавшего из РФ блогера-миллионника

В Дубае произошел инцидент между бойцом поп-ММА Шовхалом Чурчаевым и блогером Subo (Субхан Мамедовым) во время прямой интернет-трансляции.

Конфликт возник после того, как Мамедов допустил шутки в адрес спортсмена, заявив, что тот «на коленях» умолял главу UFC о включении его в промоушен.

Слова блогера привели к резкой эскалации ситуации: Чурчаев начал наносить удары по лицу Мамедова, а впоследствии потребовал от него публичных извинений на коленях. Видеозапись инцидента быстро распространилась в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что долг блогера-миллионника Субо перед ФНС увеличился почти до 90 млн рублей.

