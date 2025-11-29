Мальчику, пострадавшему при взрыве в Красногорске, установят протез

Мальчику из Красногорска, который остался без пальцев при детонации СВУ, установят протез. Об этом в пятницу, 28 ноября, рассказала мама ребенка.
По ее словам, впереди предстоит долгое восстановление — левая рука будет заживать порядка двух недель.
— Потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки и потом к протезированию, — цитирует ее ТАСС.
В этот же день президент России Владимир Путин позвонил 10-летнему Глебу Бровару, который лишился пальцев в результате взрыва, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья.
Мальчика уже выписали из больницы. На выписку его сопроводили врачи детского Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, где ребенок проходил лечение. Бровар чувствует себя «бодро».