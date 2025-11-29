ТАСС: Гендиректора издательства «Джем» Черкасова обвиняют в мошенничестве

Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца.
Генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова задержали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемого отправили в СИЗО до 27 января 2026 года. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан и допрошен генеральный директор ООО “Издательство “Джем” Андрей Черкасов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере”, — написало ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
По сведениям издания, решением суда Черкасов отправлен в СИЗО до 27 января 2026 года. Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного лица по факту самоуправства, затем его объединили в одно производство с делом о покушении на мошенничество.
